İran Milli Basketbol Takımı'na Türk antrenör

Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılında ligde kalmayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor'da İran Milli Takımı'yla anlaşan başantrenör Hakan Demir'le vedalaştı.

Manisa temsilcisi, düşme hattında devraldığı takımı kümede tutmayı başaran Demir için teşekkür mesajı yayınlarken, antrenörlük için Ahmet Kandemir'in ismi gündemde.

"İRAN'DA BAŞARILAR DİLERİZ"

Manisa BŞB, Hakan Demir'in vedasıyla ilgili, "Bilindiği üzere Başantrenörümüz Sayın Hakan Demir, İran Milli Takımı’nın başantrenörlük görevini üstlenmiştir, 2023 Dünya Şampiyonası’nda ve Asya Kupası’nda görev yapacaktır. Sayın Hakan Demir’e Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'müze yapmış olduğu tüm katkılardan ötürü teşekkür ediyor kendisine İran Milli Takımı’nda ve bundan sonraki yaşantısında sonsuz başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Demir de sosyal hesaplarından, "Sevgili Manisa taraftarı. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Bu sezon böyle olması gerekti. İnşallah bir gün tekrar görüşürüz. Ayrılık da sevdaya dair" paylaşımını yaptı.