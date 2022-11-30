İran milli takımının elenmesini kutlayan bir kişi öldürüldü

BBC Türkçe'nin haberine göre; Hükümet karşıtı İranlılar, milli takımın elenmesini sevinçle karşılamıştı.

Salı akşamı Bender Enzeli şehrinde arabasının kornasını çaldığı için Mehran Samak’ın başından vurulduğu belirtildi.

Başka şehirlerden gelen videolarda kalabalıkların sevinçle bağırdığı ve dans ettiği görülmüştü.

BBC Farsça’nın ele geçirdiği ve Samak’ın cenazesinde çekildiği anlaşılan videoda rejim karşıtı sloganların atıldığı duyuluyor.

İran güvenlik güçleri ise barışçıl gösterilerde şiddetin kullanıldığını reddediyor.

Pek çok İranlı futbolsever, Katar’daki Dünya Kupası’nı hayal kırıklıkları nedeniyle boykot ediyordu.

Bu taraftarlar milli takımlarının ülkede süren protestoları yeterince desteklemediği ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan rejimi eleştirmedikleri görüşünde.

Futbolcuların yakınlarının tehdit edildiği iddiası

Halk, İran Milli Takımı’nın protestoculardan mı yoksa hükümetten mi yana olduğu konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Milli takım, Doha’ya gitmeden önce İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi ziyaret etti.

Bu yüzden çok sayıdaki İslam Cumhuriyeti muhalifi takımı eleştirdi, boykot çağrısı yaptı.

İran, ABD’ye 1-0 yenilerek turnuvadan elenmişti.

CNN, maçtan önce düzgün davranmazlarsa futbolcuların yakınlarının “hapis ve işkence” ile tehdit edildiğini haberleştirmişti, ancak maçtan önce rejime yakın bir haber ajansı olan Tasnim bu haberi yalanladı.

İngiltere'ye 6-2 yenilen İ﻿ran milli takımı, maçın başında milli marşa katılmamış, bu da taraftarlara destek olarak algılanmıştı.

İran’ın Galler'i 2-0 yendiği maçın öncesinde ise takım milli marşı söyledi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin Eylül ayında "başörtüsünü düzgün takmadığı" gerekçesiyle rejime bağlı ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesi, ülke çapında bir isyan dalgası başlattı.

Hükümet karşıtı protestolar sürüyor.

Norveç’te yer alan İran İnsan Hakları örgütü gösterilerde en az 448 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin kişinin gözaltına alındığını aktardı.