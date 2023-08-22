İran 'Mohacer 10'u tanıttı

İran 24 saat havada kalabilen, 7 bin metre yükseklikte ve 2 bin kilometre boyunca faaliyet gösterebilen 300 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip "Mohacer 10" adlı yeni insansız hava aracını tanıttı.

İran 'Mohacer 10'u tanıttı

İran'da Savunma Sanayii Haftası kapsamında düzenlenen ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de katıldığı programda; 24 saat havada kalma kapasitesine sahip, 7 bin metre yükseklikte ve 2 bin kilometre boyunca faaliyet gösterebilen "Mohacer 10" adlı yeni insansız hava aracı (İHA) tanıtıldı.

İHA'nın 450 litre yakıt kapasitesine sahip olduğu ve saatte 210 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi. 300 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan yeni İHA'nın her türlü askeri mühimmat ve patlayıcıyı taşıyabildiği, elektronik savaş ve istihbarat yetenekleriyle donatıldığı aktarıldı.

Programda ayrıca İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ve diğer üst düzey askeri yetkililerin de katıldığı programda ayrıca "Horremşehr" ve "Hacı Kasım" adlı füzelerin İran Silahlı Kuvvetleri'ne teslim töreni gerçekleştirildi.

İRAN YAPIMI İHA'LARIN UKRAYNA SAVAŞINDA KULLANILDIĞI İDDİALARI

Ukrayna yönetimi, Rusya'nın Kiev'i hedef alan saldırılarında İran'a ait Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarını kullandığı iddia etmiş, İran ile diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesine yönelik hazırlanıldığını duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna'da İran İHA'larının kullanıldığına yönelik iddiaları yalanlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise iddialara ilişkin açıklamasında, İran'a ait silahların Ukrayna'da askeri ve sivillere karşı kullanıldığına ilişkin geniş kapsamlı kanıtlara sahip olduklarını ve Washington yönetiminin İran İHA'larına karşı yaptırım uygulayabileceğini belirtmişti. Tahran yönetimi söz konusu iddiaları yalanlarken, Ukrayna tarafından İran İHA'larının savaşta kullanıldığına dair somut kanıtların kendilerine sunulmadığını ifade etmişti.

İRAN'IN İHA ÜRETİMİNE YÖNELİK YAPTIRIMLAR

Ukrayna'daki savaşta kullanıldığına yönelik iddialar nedeniyle İran'ın İHA üretimine yaptırım uygulanıyor. Avrupa Birliği'nin "kısıtlayıcı tedbir" çerçevesinde İran'a karşı uyguladığı yaptırımlar, İran'ın İHA üretiminde ihtiyacı olan her türlü parça ve malzemenin AB ülkelerinden ihracatını yasaklıyor.
ABD yönetimi de aynı gerekçeyle İran yapımı İHA'ların tedarikçilerine yaptırım uyguluyor.

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