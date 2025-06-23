İran nükleer anlaşmadan çekilecek mi? Resmen açıkladılar

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar sonrası Orta Doğu ciddi bir savaşın eşiğine gelirken Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu.

ABD ile nükleer müzakerelerin devam ettiği günlerde İsrail’in İran’a saldırması sonrası Tahran yönetiminin Birleşmiş Milletler Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’ndan çekileceği iddia ediliyordu. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamada anlaşmadan çekilmelerinin söz konusu olmadığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Takht-Ravançi anlaşmadan çekilmeyeceklerinin altını çizdi. Takht-Ravançi, anlaşma çerçevesinde barışçıl amaçla uranyum zenginleştirme devam edeceklerini duyurdu.

Öte yandan İranlı yetkili ABD ile müzakerelere devam etmenin bir anlamının olmadığını sözlerine ekledi.

İRAN NÜKLEER SİLAH İDDİALARINI REDDEDİYOR

İran’ın yıllardır devam ettirdiği uranyum zenginleştirme çalışmalarına ABD ve İsrail şiddetle karşı çıkıyor. İki ülke, İran’ın nükleer silah geliştirmeye çalıştığını iddia ederken Tahran yönetimi ise bu iddiayı şiddetle reddediyor.

İran yönetimi kesinlikle nükleer silah sahibi olmadıklarını belirtirken hem ABD’nin istihbarat raporları hem de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bu açıklamayı destekliyor. Ortaya çıkan raporlara göre İran nükleer çalışmalar yapsa da bu çalışmalar bir nükleer silah üretmekten çok uzak görülüyor.

Ayrıca uluslararası raporlara göre dünya genelindeki nükleer silahların yüzde 90’ı ABD ve Rusya’nın elinde bulunuyor. Geri kalanları ise aralarında İsrail, Kuzey Kore, İngiltere ve Pakistan gibi 7 ülkede yer alıyor. Uluslararası raporlarda İran nükleer silah sahibi bir ülke olarak görülmüyor.