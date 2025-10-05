İran paradan dört sıfırı attı

İran resmi haber ajansına göre, Meclis’in olağan toplantısında Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin söz konusu tasarıya itirazları ele alındı.

290 vekilin bulunduğu mecliste 263 milletvekilinden 144’ü tasarıya “Evet” dedi. Oylamada 108 vekil karşı çıkarken üç de ‘çekimser’ oy kullanıldı.

Ulusal para biriminin ‘riyal’ olarak belirlendiği yasayla mevcut 10 bin riyal yeni para birimiyle 1 riyale eşit olacak. Riyalin alt birimiyse kıran (kuruş) olarak belirlendi.

Yeni riyale geçiş dönemi en fazla üç yıl sürecek. Bu süreçte eski banknot ve madeni paralar toplatılacak.

İŞLEMLERİN KOLAYLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

İran’da uzun süredir gündemde olan para biriminden sıfırların atılmasıyla hesap ve işlemlerin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Ülkede Mayıs 2020’de de ulusal para birimi riyalden dört sıfır atılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifini kabul edilmişti.

İran’da 1 dolar yaklaşık 42 bin riyale denk geliyor.