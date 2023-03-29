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İran: Rusya ile savunma işbirliğimiz hiçbir tarafın aleyhine olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin Rusya ile savunma işbirliğinin hiçbir tarafın aleyhine olmadığını söyledi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 11:30
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İran: Rusya ile savunma işbirliğimiz hiçbir tarafın aleyhine olmayacak

İran: Rusya ile savunma işbirliğimiz hiçbir tarafın aleyhine olmayacak
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Resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya giden Abdullahiyan, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) açıklamalarda bulundu.

İran'ın insansız hava aracı karşılığında Rusya'dan gözetleme ve siber güvenlik ekipmanları almasıyla ilgili iddialara ilişkin Abdullahiyan, "Elbette Tahran ve Moskova'nın ortak gündemindeki konulardan biri savunma işbirliğidir. İşbirliğimiz hiçbir tarafın aleyhine olmayacak." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bölgesel ve uluslararası konuları ele alınacaklarını ve nükleer anlaşma müzakerelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın bugün Moskova'da Lavrov'la bir araya gelmesi bekleniyor.

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