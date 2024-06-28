İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak?

İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak?
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

İran'da 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin oy verme süreci başladı.

1/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 1

Yerel saat ile sabah 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde bulunan sandıkta oyunu kullanmasıyla resmi olarak açıldı.

2/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 2

İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi'nin verilerine göre, 88 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 62 milyon seçmen, 59 binin üzerinde merkezde oy kullanma hakkına sahip.

3/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 3

Ayrıca, dünya genelinde 95 ülkede kurulan seçim merkezlerinde İran vatandaşları da oylarını kullanabilecekler.

4/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 4

Oy verme işlemi yerel saat ile 18.00'de sona erecek; ancak, İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi'nin kararına bağlı olarak bu süre uzatılabilir.

5/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 5

Seçimlerde, reformist aday Mesud Pezeşkiyan ve muhafazakar adaylar; Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor.

6/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 6

Muhafazakar adaylar Ali Rıza Zakani ve Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, birlik sağlamak amacıyla seçime kısa bir süre kala yarıştan çekildiler.

7/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 7

Bir adayın ilk turda seçilmesi için gereken oy oranı yüzde 50+1'dir.

8/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 8

Eğer ilk turda hiçbir aday bu oranı geçemezse, en çok oyu alan iki aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak olan ikinci turda, ülkenin 9. Cumhurbaşkanı belirlenecek.

9/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 9

Seçim sonuçlarına ilişkin ilk bilgilerin gece yarısı yayınlanması, kesin sonuçların ise yarın açıklanması öngörülüyor.

10/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 10

İran'da cumhurbaşkanı dört yıl süreyle görev yapabiliyor ve en fazla iki dönem üst üste seçilebiliyor.

11/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 11

Reformist aday Pezeşkiyan, anketlerde önde görünüyor.

12/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 12

İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) tarafından 26 Haziran'da yapılan kamuoyu araştırmasında, Pezeşkiyan yüzde 33,1 ile birinci sırada yer alırken, Celili yüzde 28,8 ile ikinci, Kalibaf ise yüzde 19,1 ile üçüncü sırada bulunuyor.

13/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 13

Anket sonuçlarına göre, Pezeşkiyan'ın Türk, Kürt ve Beluç vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgelerde diğer adaylardan daha yüksek oy oranları aldığı belirtiliyor.

14/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 14
15/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 15
16/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 16
17/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 17
18/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 18
19/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 19
20/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 20
21/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 21
22/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 22
23/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 23
24/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 24
25/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 25
26/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 26
27/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 27
28/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 28
29/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 29
30/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 30
31/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 31
32/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 32
33/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 33
34/34
İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak? 34
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi
O ülkede esrar kullanımı yasallaştı
O ülkede esrar kullanımı yasallaştı
Sigara umulmadık yerinde saç çıkarttı! Doktorların nutku tutuldu
Sigara umulmadık yerinde saç çıkarttı! Doktorların nutku tutuldu
Sel ve toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti
Sel ve toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti
20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu
20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu
Orta Amerika’yı şiddetli yağış vurdu: 30 ölü
Orta Amerika’yı şiddetli yağış vurdu: 30 ölü