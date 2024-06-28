İran sandık başında! Reisi'nin halefi kim olacak?

Yerel saat ile sabah 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde bulunan sandıkta oyunu kullanmasıyla resmi olarak açıldı.
İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi'nin verilerine göre, 88 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 62 milyon seçmen, 59 binin üzerinde merkezde oy kullanma hakkına sahip.
Ayrıca, dünya genelinde 95 ülkede kurulan seçim merkezlerinde İran vatandaşları da oylarını kullanabilecekler.
Oy verme işlemi yerel saat ile 18.00'de sona erecek; ancak, İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi'nin kararına bağlı olarak bu süre uzatılabilir.
Seçimlerde, reformist aday Mesud Pezeşkiyan ve muhafazakar adaylar; Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor.
Muhafazakar adaylar Ali Rıza Zakani ve Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, birlik sağlamak amacıyla seçime kısa bir süre kala yarıştan çekildiler.
Bir adayın ilk turda seçilmesi için gereken oy oranı yüzde 50+1'dir.
Eğer ilk turda hiçbir aday bu oranı geçemezse, en çok oyu alan iki aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak olan ikinci turda, ülkenin 9. Cumhurbaşkanı belirlenecek.
Seçim sonuçlarına ilişkin ilk bilgilerin gece yarısı yayınlanması, kesin sonuçların ise yarın açıklanması öngörülüyor.
İran'da cumhurbaşkanı dört yıl süreyle görev yapabiliyor ve en fazla iki dönem üst üste seçilebiliyor.
Reformist aday Pezeşkiyan, anketlerde önde görünüyor.
İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) tarafından 26 Haziran'da yapılan kamuoyu araştırmasında, Pezeşkiyan yüzde 33,1 ile birinci sırada yer alırken, Celili yüzde 28,8 ile ikinci, Kalibaf ise yüzde 19,1 ile üçüncü sırada bulunuyor.
Anket sonuçlarına göre, Pezeşkiyan'ın Türk, Kürt ve Beluç vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgelerde diğer adaylardan daha yüksek oy oranları aldığı belirtiliyor.