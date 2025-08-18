İran, sınırına kilometrelerce duvar ördü

Kaynak: AA
İran, sınırına kilometrelerce duvar ördü

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, Afganistan ve Pakistan'ın bulunduğu doğu sınırına 130 kilometre duvar inşa ettiklerini söyledi.

İran, doğu sınırına 130 kilometre "güvenlik duvarı" inşa etti. İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Mumini, ülkenin kuzeydoğu sınırında incelemelerde bulundu.

Mumini, "Bugün ziyaret ettiğimiz bölüm, İran ordusu tarafından Rezevi Horasan ve Güney Horasan'da (Afganistan sınırı) inşa edilmekte olan sınır duvarıdır. Şu ana kadar yaklaşık 130 kilometrelik duvar inşa edilmiş, 185 kilometrelik altyapı çalışması yapılmıştır." dedi.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Afganistan ve Pakistan'ın yer aldığı ülkenin doğu sınırına yıl sonuna kadar 400 kilometre güvenlik duvarı inşa edileceğini söylemiş, 103 kilometrelik duvarın inşa edildiğini aktarmıştı.

Tahran yönetimi, Afganistan ve Pakistan sınırında inşa etmekte olduğu 4 metre yüksekliğindeki beton duvarla "düzensiz göç ve rejim karşıtı unsurların ülkeye sızmasını engellemeyi" hedefliyor.

