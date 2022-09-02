﻿İran sınırında 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan alınan bilgiye göre, İran sınırında saat 23.35’te 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 14 km derinliğinde meydana geldi.
Sarsıntı Van’ın sınır ilçelerinde de hissedildi. (İHA)
AFAD’dan alınan bilgiye göre, İran sınırında saat 23.35’te 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 14 km derinliğinde meydana geldi.
Sarsıntı Van’ın sınır ilçelerinde de hissedildi. (İHA)
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