İran sınırında deprem

Türkiye - İran sınırında saat 13.06 sıralarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, gerçekleşen deprem, yerin 15.6 kilometre derinliğinde kaydedildi.
TÜRKİYE - İRAN SINIRI
Türkiye-İran sınırı, İran ile Türkiye arasındaki 534 km'lik kara sınırıdır. Kuzeyde Azerbaycan sınırıyla kesişen noktadan başlar ve güneyde Irak sınırıyla kesişen noktada sona erer.
İki ülke sınırı Türkiye'nin en uzun ikinci sınırı iken İran'ın en uzun altıncı sınırıdır.