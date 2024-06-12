İran sınırında deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İran sınırında deprem

Kandilli Rasathanesi, Türkiye - İran sınırında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Türkiye - İran sınırında saat 13.06 sıralarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, gerçekleşen deprem, yerin 15.6 kilometre derinliğinde kaydedildi.

TÜRKİYE - İRAN SINIRI

Türkiye-İran sınırı, İran ile Türkiye arasındaki 534 km'lik kara sınırıdır. Kuzeyde Azerbaycan sınırıyla kesişen noktadan başlar ve güneyde Irak sınırıyla kesişen noktada sona erer.

İki ülke sınırı Türkiye'nin en uzun ikinci sınırı iken İran'ın en uzun altıncı sınırıdır.

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