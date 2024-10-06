İran Sivil Havacılık Kurumu, bu gece yapılacak uçuşları iptal etti

Kaynak: ANKA
İran Sivil Havacılık Kurumu, bu gece yapılacak uçuşları iptal etti

İran Sivil Havacılık Kurumu, "operasyonel kısıtlamalar nedeniyle" ülkedeki bazı havalimanlarının uçuşlarının bu gece 21.00’den yarın 06.00’ya kadar iptal edildiğini duyurdu.

İran Sivil Havacılık Kurumu, "operasyonel kısıtlamalar nedeniyle" ülkedeki bazı havalimanlarının uçuşlarının bu gece 21.00’den yarın 06.00’ya kadar iptal edildiğini duyurdu.

İran Sivil Havacılık Kurumu sözcüsü Jafar Yazarlou, bazı havalimanlarında bu gece yapılması planlanan uçuşların iptaline ilişkin açıklama yaptı.

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Yazarlou, açıklamasında "Ülke genelindeki havalimanlarından yapılacak uçuşlar, bu akşam saat 21.00'den itibaren, 7 Ekim'den başlayarak pazartesi sabahı 06.00'ya kadar iptal edilmiştir" ifadesine yer verdi.

İptal nedenine değinmeyen Yazarlou, uçuşlardaki değişiklikler ve bilet ücretinin iade yöntemine ilişkin bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını belirtti.

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