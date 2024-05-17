İran uyruklu 6 kişiye Dev Soğan kaçakçılığından toplam 2 milyon 322 bin 846 lira ceza

Van’ın Saray ilçesi Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrollerde İran uyruklu 6 kişinin yanında 8 çuval dolusu Allium giganteum (dev soğan) bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalışırken tespit etti.

Doğayı tahrip ederek toplandığı belirlenen bitkilere el konuldu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgöçe’nin Geofit bahçesine teslim edildi. Şahıslara biyoçeşitliliği tahrip etmekten toplamda 2 milyon 322 bin 846 TL idari para cezası kesildi.