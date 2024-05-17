İran uyruklu 6 kişiye Dev Soğan kaçakçılığından toplam 2 milyon 322 bin 846 lira ceza

Kaynak: İHA
İran uyruklu 6 kişiye Dev Soğan kaçakçılığından toplam 2 milyon 322 bin 846 lira ceza
Van’ın Saray Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan Allium giganteum (dev soğan) bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan İran uyruklu 6 kişiye 2 milyon 322 bin 846 lira ceza kesildi.

Van’ın Saray ilçesi Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrollerde İran uyruklu 6 kişinin yanında 8 çuval dolusu Allium giganteum (dev soğan) bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalışırken tespit etti.

Doğayı tahrip ederek toplandığı belirlenen bitkilere el konuldu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgöçe’nin Geofit bahçesine teslim edildi. Şahıslara biyoçeşitliliği tahrip etmekten toplamda 2 milyon 322 bin 846 TL idari para cezası kesildi.

aw206829-01.jpg

Son Haberler
Denizde yüzerken ayağınızı ne mi ısırıyor? “Sahil solucanları” Video
Denizde yüzerken ayağınızı ne mi ısırıyor? “Sahil solucanları”
Otomobili ile seyir halindeyken yol çöktü Yerel Haberler
Otomobili ile seyir halindeyken yol çöktü
Sadettin Saran dayanamadı Spor
Sadettin Saran dayanamadı
Seydişehir'de açılan resim sergisi büyük ilgi gördü Gündem
Seydişehir'de açılan resim sergisi büyük ilgi gördü
Fransa bisiklet turunda görevli araç yarışmacıya çarptı Video
Fransa bisiklet turunda görevli araç yarışmacıya çarptı
Görenler şaşırdı: Küçük kız tek başına ciğer kavurma yaptı Video
Görenler şaşırdı: Küçük kız tek başına ciğer kavurma yaptı
109 yaşındaki Azerbaycanlı eski asker: Alman kızı sevdim Stalin koymadı Gündem
109 yaşındaki Azerbaycanlı eski asker: Alman kızı sevdim Stalin koymadı