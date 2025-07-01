İran ve Körfez ülkelerinde yazılım krizi

Son yirmi yılda Hindistan, yazılım sektöründe büyük bir hakimiyet kurdu. Bu durum, Körfez ülkeleri ve İran’ın Hindistan menşeli yazılımlara ve Hintli programcılara büyük ölçüde bağımlı hâle gelmesine yol açtı.

İran’da Mossad’ın gerçekleştirdiği bir sızma operasyonunun ardından, Çin ve Rusya’nın da katıldığı soruşturmalar sonucunda çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı: Hintli yazılımcılar, Elon Musk’a ait Starlink ağı üzerinden Hindistan’la doğrudan temas hâlindeydi. Yapılan tutuklamalar ve sorgulamalar, büyük bir gerçeği gün yüzüne çıkardı:

Clash Report TR hesabındaki habere göre İran’daki Hint yazılımlarının büyük bir kısmı gerçekte İsrail kaynaklıydı ve içine yerleştirilmiş arka kapılar (backdoor) aracılığıyla gerçek zamanlı veri aktarımı sağlıyordu. Bu veriler arasında nüfus kayıtları, pasaport bilgileri, havalimanı sistemleri gibi son derece hassas bilgiler de yer alıyor.

Daha da endişe verici olan ise bu yazılımların askerî sistemleri bozabildiği ve uzaktan kontrol işleviyle operasyonel müdahalelere açık hâle geldiğidir.

Aynı yazılım Körfez ülkelerinde, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'te kullanılmakta. Bu da söz konusu ülkelerdeki giriş-çıkış noktalarının, örneğin Mısırlılar da dâhil olmak üzere, tüm yolcuların hareketlerinin İsrail tarafından izlendiği anlamına geliyor.

Bu ifşaatı İran kamuoyuna duyurdu ve gelişme ilgili ülkelerde büyük bir krize yol açtı. Hindistan ile ciddi bir diplomatik kopuşun eşiğinde olunduğu bildiriliyor. Ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.