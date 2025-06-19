İran ve Rusya’dan ABD’ye ‘Sakın karışmayın’ uyarısı: Çok sert sözler geldi

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 7 gündür devam ederken ABD’nin askeri destek verip vermeyeceği merakla bekleniyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, özellikle İran’ın nükleer tesislerini vurmak için ABD silahlarına ihtiyaç duyarken Trump’ı ikna etmek için yoğun çaba harcıyor. Trump yaptığı açıklamalarda çelişkili ifadeler kullansa da ABD basınında çıkan bazı haberlerde İsrail’e desteğe onay çıktığı belirtiliyor.

ABD yönetimi resmi olarak bir destek açıklaması yapmasa da İran ve Rusya’dan uyarılar geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Garibabadi ABD’nin çatışmaya karışmaması gerektiğini söyledi. İran devlet medyasına konuşan Garibabadi, "ABD, İsrail'i desteklemek için aktif olarak müdahale etmek isterse, İran'ın saldırganlara bir ders vermek ve kendini savunmak için araçlarını kullanmaktan başka seçeneği kalmayacak... Askeri karar vericilerimiz masada gerekli tüm seçeneklere sahip" şeklinde konuştu.

RUSYA’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Rusya’dan da açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD’ye sert dille uyarı yapıldı. Açıklamada ABD’nin olası yardımının Orta Doğu’da istikrarsızlığı körükleyeceği belirtilerek, "ABD, İsrail'e doğrudan yardım sağlamamalı ve hatta bunu düşünmemeli bile" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Rusya, İran ile diyalog halinde olduklarını belirtti.