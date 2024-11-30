İran ve Rusya’dan Suriye görüşmesi

Görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine vurgu yapılırken, İran, Rusya ve Türkiye arasındaki Astana sürecinin üç ülke tarafından ciddiyetle takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Telefon görüşmesinde, Suriye’deki mevcut durum ve gelişmeler masaya yatırıldı. Her iki bakan da Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İran, Rusya ve Türkiye arasında devam eden Astana sürecinin önemine değinilerek, bu sürecin üç ülke tarafından kararlılıkla ve ciddiyetle sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye'deki muhalif grupların Halep’e yönelik başlattığı saldırıları "ABD ve İsrail projesi" olarak nitelendirerek, bu saldırıların arkasında ABD ve İsrail’in bulunduğunu iddia etti. Arakçi, terör örgütlerinin Suriye topraklarını hedef almasının, Siyonist rejim ve ABD’nin bölgedeki kaos ortamını derinleştirme amacına hizmet ettiğini belirtti. İran ve Rusya’nın, özellikle Suriye’nin komşu ülkeleri ile işbirliği yaparak bu tehlikeli planı bozmaya çalışması gerektiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Suriye’deki gelişmeleri dikkatle izlediklerini belirterek, iki ülke arasındaki yakın temasın sürdürülmesinin zaruri olduğunu ifade etti. Ayrıca, Suriye’deki istikrarın sağlanması ve terörizmin engellenmesi için işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu görüşme, İran ve Rusya'nın Suriye’deki gelişmeleri ortak bir anlayışla değerlendirdiğini ve bölgedeki stratejik işbirliklerini pekiştirdiğini gösteriyor.