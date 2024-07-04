İran yarın ikinci kez sandık başına gidiyor

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bir yıl öne alınan seçimde reformist aday Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili yarışacak.

Ülkede 28 Haziran'da yapılan birinci turda, reformist aday Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Celili, yüzde 50 barajını geçemedikleri için ikinci tura kaldılar.

Tahran eyaleti genelinde katılım oranının artmasına rağmen ülke genelinde katılım oranı yüzde 40 olarak gerçekleşti ve bu, İran tarihindeki en düşük katılımlı cumhurbaşkanı seçimi oldu. Pezeşkiyan ilk turda oyların yüzde 42,5'ini alırken, Celili'nin oyu yüzde 38,6 olarak kaydedildi.

Yaklaşık 88 milyon nüfusa sahip İran'da yaklaşık 62 milyon seçmen bulunuyor ve bu seçmenler 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Seçim kanunlarına göre, oy verme hakkına sahip olanlar oy kullanma işlemine yarın yerel saatle 08.00'de başlayacak ve 18.00'de sona erecek. İhtiyaç halinde İçişleri Bakanlığı'na bağlı Seçim Merkezi'nin kararıyla bu süre 24.00'e kadar uzatılabilecek.