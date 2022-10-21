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İran, Zengezur koridorunda konsolosluk açtı

İran, Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlayacak olan Zengezur koridoruna yakın Ermenistan’ın Kapan kentinde Başkonsolosluk açtı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 23:04
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İran, Zengezur koridorunda konsolosluk açtı

İran, Zengezur koridorunda konsolosluk açtı
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İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran, Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlayacak olan Zengezur koridoruna yakın Ermenistan’ın Kapan kentinde Başkonsolosluk açtı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Ermenistanlı mevkidaşı Ararat Mirzoyan’ın katılımıyla Zengezur koridoru güzergahında Tahran yönetiminin Başkonsolosluğunun resmİ açılış töreni gerçekleşti.

Açılış töreninde konuşan Emir Abdullahiyan, Ermenistan’ın toprak bütünlüğü ve güvenliğine önem verdiklerini belirterek, ”Ermenistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı bir politika yürütüyoruz. Başkonsolosluk açma kararımız iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerin derinliğini gösteriyor” dedi.

Haberde, İran’ın Kapan Başkonsolosu olarak atanan Murteza Abidin Veramin’in ise Ermenistan’daki görevine başladığı açıklandı. Tahran yönetimi, Aralık 2021’de Dışişleri Bakanlığının Kapan’da bir Başkonsolosluk açılması önerisini onaylamıştı.

Zengezur koridoru

Zengezur, bir zamanlar Müslüman Türk nüfusun yaşadığı tarihi Azerbaycan toprağı olsa da 1920'li yıllarda Sovyetler Birliği'nce Ermenistan'a bağlandı ve bugün de Ermenistan sınırları dahilinde bulunuyor. Zengezur'un Ermenistan'a verilmesiyle Azerbaycan Nahçıvan'la kara bağlantısını kaybetti.

Nahçıvan ile Azerbaycan'ın batı kısımları arasında doğrudan kara bağlantısının olmaması Bakü yönetimine her zaman zorluk yaşattı. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtardığı 2020'deki 44 günlük savaş sonrasında imzalanan ateşkesin 9. maddesi bölgede kurulacak ulaşım koridorlarıyla ilgili oldu.

Ermenistan ise çeşitli bahaneler öne sürerek Zengezur Koridoru'nu uygulamaktan kaçınıyor. Tahran yönetimi de bu konuda Ermenistan'a destek veriyor.

Azerbaycan ise kara ve demir yolu ulaşımının yapılacağı Zengezur koridorunun hayata geçmesi için kendi topraklarında başlattığı projeleri sürdürüyor.

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