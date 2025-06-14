İran’a o ülkeden destek geldi!

Kaynak: AA
İran’a o ülkeden destek geldi!

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Müslüman ülkeleri birlik olmaya çağırdı. Ulusal Meclis’te konuşan Asıf, “İsrail, İran’ı, Yemen’i ve Filistin’i hedef aldı. Müslüman ülkeler şimdi birleşmezse, her biri aynı kaderi paylaşacak” uyarısında bulundu.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf İsrail ile diplomatik ilişkileri bulunan Müslüman ülkelere bu ilişkileri derhal kesme çağrısı yaparak, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) olağanüstü toplanması ve ortak bir strateji geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan, Pakistan’ın İran ile derin bağlara sahip olduğunu belirterek, “İran’ın yanındayız ve çıkarlarını her uluslararası platformda destekleyeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?


İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesisleri ve üst düzey askeri komutanlarını hedef alan saldırıları, bölgedeki tansiyonu yükseltti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

Toplam 78 sivilin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi. İran’ın balistik füzelerle İsrail’e düzenlediği misillemede ise 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı.

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