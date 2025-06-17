İran’a siber saldırıların arkasında bu birim var: İşte İsrail’in elektronik casusları

İsrail'in İran'da onlarca kilit isme suikast düzenlemesi dikkatleri İsrail istihbaratına çevirdi. Birim 8200 adlı elektronik istihbarat grubunun İran'daki suikastlarda kilit rol oynadığı ifade ediliyor. Bu istihbarat birimi, dijital saldırılara da yanıt verebilir.

Tahran'da geçen yıl suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye'nin izlenmesi ve Hizbullah'ın çağrı cihazlarının patlatılmasında da rol alan birimin, 20 üst düzey iranlı komutanın öldürülmesini ve 14 nükleer bilimcinin adreslerinin tespit edilmesini de sağladığı belirtiliyor.

İSRAİL'İN ELEKTRONİK CASUSLARI

1940'lı yıllarda kurulan Birim 8200, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin elektronik sinyal toplama, kod çözme ve elektronik casusluktan sorumlu istihbarat teşkilat birimi olarak tanımlanıyor.

İsrail ordusunda elektronik savaşa liderlik etmekten sorumlu olan bu birim dünyadaki ilk teknik istihbarat teşkilatı olarak değerlendiriliyor.

Birimin suikast öncesinde hedeflerin cep telefonu trafiği, sosyal medya geçmişi, e-posta kayıtları ve seyahat rotalarını incelediği, operasyon sırasında ise Drone'ları kontrol ettiği, sinyal karıştırma gibi elektronik harp yürüttüğü belirtiliyor.

5 bin ila 8 bin personele sahip Birim 8200'ün kriptografi konusunda dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarından birine sahip olduğu biliniyor.

İRAN'IN SİBER SALDIRILARI DA YÜZDE 700 ARTTI

İsrail merkezli siber güvenlik firması Radware’in verilerine göre, İsrail’in İran’a yönelik operasyon başlattığı 13 Haziran’dan bu yana ülkeye yönelik siber saldırılarda yüzde 700 oranında artış yaşandı.

Bu saldırılar arasında hükümet siteleri, bankalar, telekomünikasyon şirketleri ve enerji altyapısı gibi hayati öneme sahip kurumlar hedef alındı.

Radware, savaşın uzaması halinde siber saldırıların artarak devam edeceği uyarısında bulunuyor.

Google Cloud Security yetkilileri de mevcut savaş ortamında İran bağlantılı hacker gruplarının daha organize ve agresif şekilde hareket ettiğini belirtiyor.

Savaşın geleneksel cephelerinden farklı olarak siber saldırılar, hem fiziksel mesafeyi hem de uluslararası sınırları aşarak daha geniş bir etki alanı yaratıyor.