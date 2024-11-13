İran’da 200’den fazla kadına tecavüz eden Muhammed Ali Selamet idam edildi

İran’ın Hemedan kentinde, “200’den fazla cinsel saldırı ve tecavüz” suçundan hüküm giymiş olan 55 yaşındaki Muhammed Ali Selamet’in idam cezası halk önünde infaz edildi. İnfaz, 22 Kasım sabahı Hemedan’da "Behişt Bahçesi" adı verilen halk alanında gerçekleştirildi. Bu olay, İran kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Tecavüz Suçlamalarından Ağır Cezaya

Muhammed Ali Selamet’in, kadın ve kız çocuklarına yönelik sayısız cinsel saldırı suçu nedeniyle yargılandığı ve suçlu bulunduğu açıklandı. İran resmi haber ajansı Mizan, Selamet’in ceza aldığı tecavüz vakalarının sayısını doğrulamasa da, “birçok tecavüz davasında” mahkumiyet aldığını belirtti. Hemedan Adalet Bakanlığı yetkilileri, Selamet’in eylemlerinin geniş bir dönemi kapsadığını ifade etti.

Halkta Korku Yaratmıştı

Selamet’in mağdurlarını çeşitli bahanelerle kandırarak tuzağa düşürdüğü, bazılarını ise zorla kaçırarak suistimal ettiği belirtildi. İddialara göre, evlilik, arkadaşlık veya ilaç sağlama bahanesiyle birçok kadını mağdur eden Selamet, 2023 yılının başlarında hakkında açılan şikayetler üzerine soruşturulmaya başlandı. 24 Aralık 2023 tarihinde tutuklanan zanlı, İran’da kadınlara yönelik en kapsamlı cinsel saldırı davasının sanığı olarak dikkat çekti.

İdam Cezasının Geniş Etkisi

İran’da cinsel saldırı suçları nedeniyle verilen idam cezaları yaygın olsa da, bu olay ülke tarihinde nadir görülen bir kapsamda işlenmiş suçlar zincirini içeriyor. Selamet’in geniş çaplı suçları ve halk önünde infaz edilmesi, İran’da kadınlara yönelik şiddet konusunu yeniden gündeme taşıdı. Bu olayın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, İran’da kadınların güvenliğini artırmak için daha etkili önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

İran, bu gibi cinsel suçlara karşı sert tedbirler alarak toplumda caydırıcılığı artırmayı amaçlasa da, toplumsal güvenlik sorunları üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerektiği düşünülüyor.