16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da öldürülen kadınlar için eylem yaptığı gerekçesiyle idam edilen gencin son sözleri dünyaya mesaj oldu

İran'da öldürülen kadınlar için eylem yaptığı gerekçesiyle idam edilen gencin son sözleri dünyaya mesaj oldu

İran'da Mahsa Amini protestolarına katıldığı gerekçesiyle idam edilen 23 yaşındaki gencin vasiyeti ortaya çıktı: Kimse mezarımda yas tutmasın. Ne namaz isterim, ne de Kuran. Herkes eğlensin, neşeli müzikler çalsın

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 19:31
Takip Et

İran'da 23 yaşındaki gencin idam edilmeden önceki son sözleri tüm dünyaya mesajı oldu

İran'da öldürülen kadınlar için eylem yaptığı gerekçesiyle idam edilen gencin son sözleri dünyaya mesaj oldu
+
Aa
-

İran'da Mahsa Amini'nin öldürülmesiyle başlayan protestolar sırasında iki Besic milisini öldürdüğü iddiasıyla idam cezasına çarptırılan 23 yaşındaki Mecidreza Rahnavard'ın infazı 12 Aralık'ta gerçekleşti.

Mecidreza Rahnavard'ın idam edilmeden önceki son sözlerinin yer aldığı video kaydı sosyal medya platformlarında gündem yarattı.

"KİMSE MEZARIMDA YAS TUTMASIN"

Rahnavard'ın son vasiyetinde cellatlarına "Kimse mezarımda yas tutmasın. Ne namaz isterim, ne de Kuran. Herkes eğlensin, neşeli müzikler çalsın" dedi.

Rahnavard, kasten adam öldürmek, devlete karşı savaş açmak ve 4 kişiyi kasten yaralamak suçlarından idama mahkum edilmişti.

SOSYAL MEDYADA 'REJİMİN PROPOGANDASI' İDDİASI

Öte yandan sosyal medyada çok sayıda kullanıcı bu videonun İran hükümeti tarafından bilinçli şekilde paylaşıldığını öne sürdü.

Kullanıcılar, videoda gencin söylediği sözlerle hükümetin destekçi kazanmak ve kendi destekçilerindeki dağılmayı azaltmak için göstericileri İslam karşıtı olarak göstermeye çalıştığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

demir kaya
16.12.2022 20:16
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK dünyayı sadece o kurtarır söylediklerine kulak vermeniz bile yeterli  
 
Ahmet
16.12.2022 20:08
Ülkemizin İran, Afganistan gibi olmasını olmasını isteyenler ve bu beklenti içinde olanlar az değil.  
 
Bu seçim kaybedilirse
16.12.2022 19:42
aynısının şahsım ülkesinde yaşanması kaçılmaz..şimdilik hapisle başladı sırasıyla gülşenden başlayarak asmaya başlar  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
1
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
2
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
4
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
5
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
6
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
7
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu
﻿Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu
﻿Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu
﻿Fransa'nın vize kararı Fas'ı sevindirdi
﻿Fransa'nın vize kararı Fas'ı sevindirdi
﻿Fransa'nın vize kararı Fas'ı sevindirdi
﻿Hırvatistan meclisinden Ukrayna itirazı
﻿Hırvatistan meclisinden Ukrayna itirazı
﻿Hırvatistan meclisinden Ukrayna itirazı
﻿İYİ Partili Cinisli necip milletin çektiklerini TBMM’de dile getirdi
﻿İYİ Partili Cinisli necip milletin çektiklerini TBMM’de dile getirdi
﻿İYİ Partili Cinisli necip milletin çektiklerini TBMM’de dile getirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.