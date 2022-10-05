İran'da 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan paylaşımda İran'ın Batı Azerbaycan bölgesinde yer alan Koy kentinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin Van'ın Başkale ilçesine uzaklığı ise 71.69 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD tarafından yapılan paylaşımda İran'ın Batı Azerbaycan bölgesinde yer alan Koy kentinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin Van'ın Başkale ilçesine uzaklığı ise 71.69 kilometre olarak kaydedildi.
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