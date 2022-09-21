İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin 4.9 büyüklüğünde ve yerin 7.40 km derinliğinde olduğu açıklandı.
Deprem İran'ın Azerbaycan Türklerinin yoğunlukla yaşadığı Hoy vilayetinde saat 20:57'de meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin 4.9 büyüklüğünde ve yerin 7.40 km derinliğinde olduğu açıklandı.
Deprem İran'ın Azerbaycan Türklerinin yoğunlukla yaşadığı Hoy vilayetinde saat 20:57'de meydana geldi.
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