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İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İran'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 21:17
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İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin 4.9 büyüklüğünde ve yerin 7.40 km derinliğinde olduğu açıklandı.

Deprem İran'ın Azerbaycan Türklerinin yoğunlukla yaşadığı Hoy vilayetinde saat 20:57'de meydana geldi.

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