İran’da 5.5 büyüklüğünde deprem (20 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: İHA
İran’da 5.5 büyüklüğünde deprem (20 Haziran 2025)

İran'ın Simnan eyaletine bağlı Surhe kentinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Simnan eyaletine bağlı Surhe kentinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Simnan eyaletine bağlı Surhe kentinde yerel saatle 21.19'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Öte yandan İran basını, depremin Tahran, Kerec ve Kum kentlerinde de hissedildiğini bildirdi. Yetkililerden can veya mal kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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