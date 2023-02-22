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Bir deprem de İran'da oldu

İran’ın Fars eyaletinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 12:13
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İran’da 5.5 büyüklüğünde deprem

Bir deprem de İran'da oldu
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’ın Fars eyaletine bağlı Dorz köyünde yerel saatle 04.41’de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin yerin 11 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı.

İran Kızılay'ı Arama-Kurma Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Murtaza Muradipur, “Depremin meydana geldiği yerin 20 kilometre çevresinde yerleşim yeri bulunmuyor. Ayrıca bölge ilçelere bağlı 30 köyde incelemelerde bulunuldu. Herhangi bir can kaybının meydana gelmediği belirlendi” ifadelerini kullandı.

Fars Eyaleti Kızılay Müdürü Hüseyin Dervişi de yaptığı açıklamada, can kaybının yaşanmadığını, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

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