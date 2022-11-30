İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Kung kenti olan 5.7 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 18.47'de kaydedildi.

Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.