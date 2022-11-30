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İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 20:02
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İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem

İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Kung kenti olan 5.7 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 18.47'de kaydedildi.

Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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