İran'da ajan olmakla suçlanan 5 kişi gözaltında

Kaynak: AA
İran'da ajan olmakla suçlanan 5 kişi gözaltında

İsrail-İran çatışmalarında gerilim her geçen gün yükselirken ajan faaliyetine karşılık operasyonlar devam ediyor. İran'da Mossad ajanı olmakla suçlanan 5 kişi gözaltına alındı.

İran'ın Loristan eyaletinde İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına "sosyal medya üzerinden" faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Loristan Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat birimi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

REJİMİ YIPRATMAKLA SUÇLANIYORLAR

Sosyal medyada faaliyet gösteren 5 kişi, İsrail'in İran'a saldırılarında halkı endişe ve korkuya sürüklemek ve rejimi yıpratmakla suçlanıyor.

Aynı eyalette dün benzer suçlamayla 18 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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