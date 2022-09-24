Türkiye sınırında bir şehri ele geçirdiler. İran'da halk yerel idareyi ve polisi etkisiz hale getirdi

İran'da Mahsa Amini protestoları sürüyor. Yedinci gününe girilen protestolarda ölü sayısı artmaya devam ediyor.

HALK SİLAHLANMAYA BAŞLADI

İran, Irak ve Türkiye sınırlarının kesiştiği noktanın yakınında bulunan Uşnu’da protestocular yerel idareyi ve polisi etkisiz hale getirerek kentin kontrolünü ele geçirdi. Halkın silahlanmaya başladığı bildirildi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül Salı günü Tahran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından gördüğü şiddetle komaya girdi. Komaya girdikten sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetti. Amini'nin hayatını kaybetmesiyle tepkiler ülke geneline yayıldı.

İranlı yetkililer kesin ölü sayısını açıklamazken, devlet televizyonu olaylar sırasında şu ana kadar 35 kişinin hayatını kaybettiğini ancak kesin can kaybı sayısının yetkililer tarafından açıklanacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından halk hareketi başladı.

Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Amini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği iddia edilmişti.

İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde de Amini'nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki açıklamasını reddederek, Amini'nin polis merkezine getirilmeden önce darbedildiğini öne sürüyor.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı.

Şu ana kadar Tahran, Senendec, Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman, Yezd, Reşt, Bender Abbas, Abadan, Kirmanşah, Erdebil, İsfahan, Urumiye, Kazvin, Zencan, İlam, Mazenderan, Hemedan başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenlendi. Birçok noktada eylemciler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli arbede yaşandı.