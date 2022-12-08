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İran'da sosyal medyaya AKP tipi çözüm

İran'da başlayan protestolar halen devam ederken, sosyal medyanın önüne geçebilmek için "AKP tipi" çözüm bulundu.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 18:59
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İran'da başlayan protestolar halen devam ederken, sosyal medyanın önüne geçebilmek için AKP tipi çözüm bulundu

İran'da sosyal medyaya AKP tipi çözüm
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin başkanlığını üstlendiği Ulusal Siber Alan Merkezi, Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi sosyal medya ve mesajlaşma platformlarının sahibi Meta şirketine, ülkede temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmesi için resmi bir protesto yazısı gönderdi.

Söz konusu yazıda, İran yasalarına ve düzenlemelerine uymadığı ifade edilen Meta'ya, bünyesinde bulundurduğu platformların ülkedeki düzenlemelere uygun olarak, "istikrarlı bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için resmi temsilcilik açılması dahil, gerekli önlemleri 10 gün içerisinde alması gerektiği" bildirildi.

İran'da Telegram, Facebook, Twitter ve YouTube gibi platformlara uzun süredir erişim engeli uygulanıyor.

Ülkede eylül ayında genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protesto gösterilerinin ilk günlerinde WhatsApp ve Instagram gibi ülkede en çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma ağlarına da kısıtlamalar getirilmişti. Buna rağmen İranlı kullanıcılar, şifre kırıcı programlarla (VPN) uygulamalara erişim sağlayabiliyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 7 Aralık'ta "Öğrenci Günü" münasebetiyle Tahran Üniversitesinde yaptığı konuşmada, internet kısıtlamalarının nedeninin, "düşmanların bu alan üzerinden ülkede güvensizlik oluşturmaya çalışması olduğunu ve durum normale döndükten sonra değişiklikler yapılacağını" söylemişti.

AKP DE İSTEMİŞTİ

Türkiye, Google, Meta, Twitter vb. sosyal medya devlerinden, faaliyetlerine devam edebilmeleri için Türkiye’de temsilci ofis açmaları ve yetkili atamaları şartını koymuştu.

Sosyal medya devi şirketler, Türkiye’nin talebini kabul etti ve Türkiye’ye temsilci atadı.

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1950
8.12.2022 19:41
Ey yabaz mollalar bize ne faydası oldu ki, size fayda sağlasın  
 
YY
8.12.2022 19:14
kullanilmamasidir.  
 
YY
8.12.2022 19:14
Merkezi yurt disinda olan bir sirketin hizmet sagladigi ulkelerde temsilciliginin mevcudiyeti ve kanunlarina tabi olmasi elzem bir durumdur. Ic islerinde asil olan, kanunun siyasi arac olarak  
 
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