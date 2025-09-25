İran'da BM yaptırımlarına günler kala döviz ve altın rekoru!

Ülkede serbest döviz piyasasını izleyen "pashizi.com"a göre, serbest piyasada doların satış kuru 108 bin 500 tümene ulaştı.

Yeni bir rekor kıran avro ise 127 bin 500 tümenden işlem gördü.

Altının gramı da ilk kez 10 milyon 14 bin tümene yükseldi.

İran'da 1 ABD doları, ocak ayının başında 70 bin tümen civarında işlem görüyordu. Buna göre, İran'ın yerel para birimi sene başından bu yana dolar karşısında yüzde 44 değer kaybetti.

İngiltere, Fransa ve Almanya; ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan 2015'teki nükleer anlaşmada yer verilen ve "snapback" olarak adlandırılan, İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip mekanizmayı 28 Ağustos'ta işletme kararı almıştı.

Bunun ardındaki yaklaşık bir aylık süreçte döviz ve altın kurlarında ciddi yükseliş görüldü. İran'da ağustos boyunca dolar kuru 93 bin tümen seviyelerindeydi.

"Snapback" süreci, yeni karara yol açacak son dakika bir anlaşma olmaz ya da son tarih uzatılmazsa 28 Eylül gece yarısı sona erecek ve İran'a BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe girecek.