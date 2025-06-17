İran'da borsa ve sermaye piyasaları tatil edildi

İsrail'in düzenlediği saldırıların ardından İran, ekonomik piyasalarında geçici önlemler almaya başladı.

MUHACERANİ: “HALKIN SERMAYESİNİ KORUMAK ZORUNDAYIZ”

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Hükümet Sözcüsü Muhacerani, düzenlediği basın toplantısında ekonomik önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhacerani, halkın her türlü bankacılık işlemini gerçekleştirebileceğini belirterek, bankacılık sisteminin normal şekilde işlediğini ifade etti.

İSTİKRAR SAĞLANANA KADAR PİYASALAR AÇILMAYACAK

Hükümet Sözcüsü, borsa ve sermaye piyasalarının, halkın yatırımlarını korumak amacıyla geçici olarak tatil edildiğini bildirdi. Muhacerani, bu kararın piyasa istikrarı sağlanana kadar yürürlükte kalacağını vurguladı.