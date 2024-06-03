İran'da Cumhurbaşkanlığı için 80 kişi yarışacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
İran'da Cumhurbaşkanlığı için 80 kişi yarışacak

İran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında ölümünün ardından ülkede 28 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Cumhurbaşkanlığı için 278 kişinin başvuru yaptığı, 80 kişinin ise başvurusunun kabul edildiği öğrenildi.

28 Haziran'da yapılacak İran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için başvuru süresi tamamlandı. 80 kişinin cumhurbaşkanlığı adaylığı kabul edildi.

İran Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muhammed Tagi Şahçeragi, yaptığı açıklamada bu aşamadan itibaren Anayasayı Koruyucular Konseyi olarak adaylar hakkında gerekli incelemeyi başlatacağını söyledi. 7 gün içinde adayların resmen açıklanacağını belirten Şahçeragi, 15 gün içinde de seçim kampanyalarının başlayacağını açıkladı.

İran cumhurbaşkanı adaylarının 47'sinin muhafazakar, 13'ünün reformist, 3'ünün ılımlı, 15'inin bağımsız ve eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad’ın temsil ettiği bahar ekolünden 2 kişinin bulunduğu belirtildi.

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