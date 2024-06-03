İran'da Cumhurbaşkanlığı için 80 kişi yarışacak

28 Haziran'da yapılacak İran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için başvuru süresi tamamlandı. 80 kişinin cumhurbaşkanlığı adaylığı kabul edildi.

İran Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muhammed Tagi Şahçeragi, yaptığı açıklamada bu aşamadan itibaren Anayasayı Koruyucular Konseyi olarak adaylar hakkında gerekli incelemeyi başlatacağını söyledi. 7 gün içinde adayların resmen açıklanacağını belirten Şahçeragi, 15 gün içinde de seçim kampanyalarının başlayacağını açıkladı.

İran cumhurbaşkanı adaylarının 47'sinin muhafazakar, 13'ünün reformist, 3'ünün ılımlı, 15'inin bağımsız ve eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad’ın temsil ettiği bahar ekolünden 2 kişinin bulunduğu belirtildi.