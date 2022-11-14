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İran'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi İran'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 14:21
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İran'da deprem oldu

İran'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu
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Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre İran'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

13:59'da gerçekleştiği belirtilen depremin 5 derinliğinde olduğu ifade edildi.

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