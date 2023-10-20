İran'da deprem. Yaralılar var

İran'ın güneyinde, Şiraz kenti yakınlarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İran'da deprem. Yaralılar var

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Khaneh Zenyan bölgesinde yaşanan deprem, 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremde ufak çaplı hasar oluştuğu bildirildi.

İran devlet basını, depremde en az yedi kişinin yaralandığını duyurdu.

17 EKİM'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER YAŞANMIŞTI

İran'da 17 Ekim Salı günü de ilki yerel saatle 08.29, ikincisi 08.39 olmak üzere iki deprem meydana gelmişti.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Fin ilçesi olan 5,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.29'da kaydedilmiş, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Farğan ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki deprem ise yerel saatle 08.39'da yaşanmıştı.

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