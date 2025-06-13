İran’da diplomasinin yükselen yıldızıydı: Eski ulusal güvenlik şefi İsrail’in saldırısında öldürüldü

Kaynak: Haber Merkezi
İran’da diplomasinin yükselen yıldızıydı: Eski ulusal güvenlik şefi İsrail’in saldırısında öldürüldü

İsrail’in saldırılarında İran’ın üst düzey bir yetkilisinin daha öldürüldüğü öğrenildi. İran’da diplomasinin yükselen yıldızı olarak görülen eski ulusal güvenlik şefinin saldırılarda hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail, gece saatlerinde İran’ın nükleer ve askeri tesislerine saldırı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı ve bilim insanlarının da olduğu 5 kişi hayatını kaybederken 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İran Devlet Televizyonu saldırılarda üst düzey bir yetkilinin daha ölümünü doğruladı. İran’ın eski ulusal güvenlik danışmanı ve İran Dini Lideri Hamaney’in en önemli yardımcılarından biri olan Ali Şemhani’nin saldırılarda hayatını kaybettiği öğrenildi. İran’da diplomasinin yükselen yıldızlarından biri olarak nitelenen Şemhani, Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasını öngören tarihi bir anlaşmanın imzalandığı görüşmelerde Tahran'ı temsil etti.

Uzun yıllar İran’ın güvenlik stratejilerinde etkili rol oynayan ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in önemli danışmanlarından biri olarak bilinen Şemhani, yaklaşık on yıl boyunca Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevini yürütmüştü.

ABD ve Avrupa’da iyi tanınan bir figür olan Şemhani, görevinden 2023 yılında aniden ayrılsa da İran Dini Lideri Hamaney’in en önemli yardımcılarından biri olmaya devam etti.

Şemhani ,İran'ın ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle nükleer görüşmelere yeniden başlaması sırasında tavsiyelerde bulundu.

Bazı kaynaklar Şemhani’nin ölümünün İran’ın karar mekanizmalarına önemli etkisinin olacağını belirtti.

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