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Erkek eczacılardan 'başörtüsü' protestosu. Başörtüsü takıp kadınlara destek oldular

Eczanede çalışan kadınlara "siyah başörtüsü ve peçe takma" zorunluluğu erkek eczacılar tarafından protesto edildi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 16:36
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İran'da erkek eczacılar başörtü takarak protesto etti

Erkek eczacılardan 'başörtüsü' protestosu. Başörtüsü takıp kadınlara destek oldular
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İran Gıda ve İlaç İdaresi, eczanelerde çalışan kadınların siyah başörtüsü ve siyah peçe takması yönünde talimat verdi.

İranlı eczane çalılanı ve sahipleri ise talimatı eleştirerek, başörtüsü takarak kadın meslektaşlarını desteklediklerini açıkladılar.

ERKEKLER MESLEKTAŞLARINA DESTEK OLUYOR

İranlı gazeteci ve aktivist Masih Alinejad konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran Gıda ve İlaç İdaresi, eczanelere kadın personelini işyerinde siyah peçe takmaya zorlama emri verdi. İranlı erkekler bu emirle dalga geçiyor ve başörtüsü takarak kadın meslektaşlarına destek oluyor. Zorunlu başörtüsü, dini bir ilişkinin temel direğidir. Bu duvarı birlikte yıkacağız" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK KADIN İŞİNİ KAYBETTİ

Alinejad ayrıca, uluslararası eczacılara İranlı meslektaşlarını destekleme yönünde çağrı da yaptı.

Alinejad, "Zorunlu başörtüsü yasalarına direnme suçundan birçok kadın işini kaybetti. Kadınları başörtüsü takmaya zorlamak dünyadaki tüm kadın ve erkeklere hakarettir. İnsan hakları küresel bir meseledir. Dayanışmanızı gösterin. #MahsaAmini‌" ifadelerini kullandı.

BAŞÖRTÜSÜ TALİMATI

Iran International'ın bildirdiğine göre, Sağlık Bakanlığı'nın gözetiminde faaliyet gösteren İran Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), geçtiğimiz günlerde eczanelere kadın personeli işyerinde siyah peçe takmaya zorlama emri verdi.

FDA ayrıca eczanelerden, zorunlu başörtüsü “talimatlarını” müşterilerinin gözü önünde de uygulamalarını istedi.

Yönetmeliğe göre eczane müdürleri, kadın çalışanların başörtüsü takmalarının takibinden sorumlu olacak. Bu, Tahran ve Amol'daki en az iki eczanenin, kadın çalışanlarının "uygunsuz" başörtüsü takması gerekçe gösterilerek kapatılmasının ardından geldi.

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