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İran’da genel grev başladı

İran’da 2019 yılındaki protestoların yıl dönümünde esnaf 3 günlük kepenk kapattı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 21:58
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İran’da genel grev başladı

İran’da genel grev başladı
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Hükümete karşı eylemlerin sürdüğü İran’da 2019 yılındaki protestoların yıl dönümünde 3 günlük genel grev çağrısı yapıldı, esnaf kepenk kapattı.

İran’da Mahsa Amini’nin ahlak polisleri tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Sivil toplum örgütleri, sanatçılar ve yazarlar 15 Kasım 2019’daki protesto gösterilerinin yıl dönümü dolayısıyla 3 günlük genel grev çağrısında bulundu.

Çağrı kapsamında bugün birçok yerde eylemler başladı. Sine, Mahabad, Bane, Merîwan, Seqiz, Kamyaran, Serdeşt, Dîwander, Ciwanro ve daha birçok kentte esnaf kepenk kapattı.

Tahran’da da sokaklara çıkan üniversite öğrencileri İran emniyet güçlerine ait motosikletleri ateşe verdi.

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