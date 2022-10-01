1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İran'da gösteriler yeniden başladı

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından patlak veren protestolar, iki günün ardından Tahran’da yeniden başladı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 22:22
Takip Et

İran'da gösteriler yeniden başladı

İran'da gösteriler yeniden başladı
+
Aa
-

İran'daki birçok üniversite bugün eylemlere sahne oldu. Bu kapsamda Tahran'daki Veliasr Caddesi'nde bulunan Cihad Meydanın’da da küçük gruplar halinde yürüyüşler yapıldı. Yönetim karşıtı sloganlar atan göstericiler yer yer bir araya gelerek daha büyük gruplar oluşturdu.

Güvenlik güçlerinin önlem aldığı cadde ve meydanlardaki göstericiler, eylemler sırasında ara sokaklara dağıldı. Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesiyle hareketli anlar yaşanan sokaklarda, otomobil ve motosiklet sürücüleri korna çalarak göstericilere destek verdi.

Veliasr Meydanı, İnkılap Caddesi, Veliasr Dörtyol ve Sadıkiye Meydanı'nda sloganlar atarak yürüyüş yapan göstericilere polis gazla müdahale etti. Müdahaleden yoldan geçen vatandaşlar da etkilendi.

İran'da sosyal medya üzerinden ve broşürler dağıtılarak, bugün düzenlenecek gösterilere katılım sağlanması çağrıları yapılmıştı.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıta zam geldi
1
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
2
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
3
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
4
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
5
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
﻿Acun Ilıcalı hastaneden yeni bir fotoğraf paylaştı
6
﻿Acun Ilıcalı hastaneden yeni bir fotoğraf paylaştı
﻿Acun Ilıcalı hastaneden yeni bir fotoğraf paylaştı
﻿Memurluktan atılan Tezcan Karakuş Candan: Bugünden itibaren Mustafa Kemal'in memuruyum
7
﻿Memurluktan atılan Tezcan Karakuş Candan: Bugünden itibaren Mustafa Kemal'in memuruyum
﻿Memurluktan atılan Tezcan Karakuş Candan: Bugünden itibaren Mustafa Kemal'in memuruyum
﻿İran'da gösteriler yeniden başladı
﻿İran'da gösteriler yeniden başladı
﻿İran'da gösteriler yeniden başladı
﻿Kırım'da iniş yapan uçakta patlama
﻿Kırım'da iniş yapan uçakta patlama
﻿Kırım'da iniş yapan uçakta patlama
﻿Son bir haftada 2 bin 265 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Son bir haftada 2 bin 265 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Son bir haftada 2 bin 265 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Bosna Hersek'te halk yarın sandık başına gidiyor
﻿Bosna Hersek'te halk yarın sandık başına gidiyor
﻿Bosna Hersek'te halk yarın sandık başına gidiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.