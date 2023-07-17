İran'da günlerdir kum fırtınası altında. Yüzlerce kişi hastanelik oldu

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletini kum fırtınası vurdu. Fırtına nedeniyle son dört günde 1047 kişi hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: AA
İran'da günlerdir kum fırtınası altında. Yüzlerce kişi hastanelik oldu

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaleti kum fırtınasının etkisi altında. İran resmi ajansı IRNA’ya göre Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi, eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde kum fırtınası ile taşınan ince toz nedeniyle 12 Temmuz’dan bu yana 1047 kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini belirtti. Hastanelere kaldırılanlardan 92'sinin tedavisi devam ediyor.

İran'da haziran ayından beri kum fırtınası nedeniyle üç bini aşkın kişi hastanelere kaldırıldı.

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