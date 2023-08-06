İran'da hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi

İran’'n kuzeydoğusunda Rezevi Horasan eyaletinin merkez kenti Meşhed'de hava kirliliği nedeniyle okul ve spor salonları tatil edilirken, kum fırtınası tren seferlerinin aksamasına neden oldu.

İran'da hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi

"Asriran" haber sitesine göre, Rezevi Horasan Valiliği Hava Kirliliği Acil Durum Komisyonu, hava kirliliğindeki artış üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Meşhed kentinde okul ve spor salonlarının tatil edildiği, başta kalp ve solunum hastaları olmak üzere zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği belirtildi. Dışarı çıkmak zorunda olanlara ise maske kullanmaları tavsiye edildi.

Rezevi Horasan Çevre Koruma Müdürü Mehdi İlahipur, hava kirliliğinin son 2 saate 302 mikrogram/metreküp seviyesinde olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, 100 mikrogramın üzerinde kaydedilen hava kirliliği oranı "sağlığa zararlı", 250'nin üzerindeki ölçümler ise "alarm" seviyesinde bulunulduğunu gösteriyor.

TREN SEFERLERİ AKSADI

Öte yandan Meşhed'de etkili olan kum fırtınası da hayatı olumsuz etkiliyor.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, kum fırtınası nedeniyle bazı tren seferleri iptal edildi.

Sabah saatlerinde Serhs-Meşhed demiryolu hattı kum fırtınası nedeniyle kapandı.

Öne Çıkanlar
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Ruhun Duymaz yeni bölüm ne zaman? Ruhun Duymaz 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Ruhun Duymaz yeni bölüm ne zaman? Ruhun Duymaz 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seyyanen zamda yeni formül Memur ve Emekli
Seyyanen zamda yeni formül
6 ayda kapanan işyeri sayısında büyük artış. Korkunç tablo ortaya çıktı Ekonomi
6 ayda kapanan işyeri sayısında büyük artış. Korkunç tablo ortaya çıktı
Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 22 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 22 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Cezaevinden çıkıp eski eşini öldürdü. Sokak ortasında katliam Yaşam
Cezaevinden çıkıp eski eşini öldürdü. Sokak ortasında katliam
Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman? Benim Güzel Ailem 7 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman? Benim Güzel Ailem 7 bölüm fragmanı yayınlandı mı?