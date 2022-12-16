16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da idam edilen 23 yaşındaki gencin son sözleri ortaya çıktı

İran'da idam edilen 23 yaşındaki gencin son sözleri ortaya çıktı

İran'da Mahsa Amini protestolarına katıldığı gerekçesiyle idam edilen gencin son sözleri ortaya çıktı. Gencin videosu sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 19:31
Takip Et

İran'da i23 yaşındaki gencin idam edilmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

İran'da idam edilen 23 yaşındaki gencin son sözleri ortaya çıktı
+
Aa
-

İran'da Mahsa Amini'nin öldürülmesiyle başlayan protestolar sırasında iki Besic milisini öldürdüğü iddiasıyla idam cezasına çarptırılan 23 yaşındaki Mecidreza Rahnavard'ın infazı 12 Aralık'ta gerçekleşti.

Mecidreza Rahnavard'ın idam edilmeden önceki son sözlerinin yer aldığı video kaydı sosyal medya platformlarında gündem yarattı.

"KİMSE MEZARIMDA YAS TUTMASIN"

Rahnavard'ın son vasiyetinde cellatlarına "Kimse mezarımda yas tutmasın. Ne namaz isterim, ne de Kuran. Herkes eğlensin, neşeli müzikler çalsın" dedi.

Rahnavard, kasten adam öldürmek, devlete karşı savaş açmak ve 4 kişiyi kasten yaralamak suçlarından idama mahkum edilmişti.

SOSYAL MEDYADA 'REJİMİN PROPOGANDASI' İDDİASI

Öte yandan sosyal medyada çok sayıda kullanıcı bu videonun İran hükümeti tarafından bilinçli şekilde paylaşıldığını öne sürdü.

Kullanıcılar, videoda gencin söylediği sözlerle hükümetin destekçi kazanmak ve kendi destekçilerindeki dağılmayı azaltmak için göstericileri İslam karşıtı olarak göstermeye çalıştığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Bu seçim kaybedilirse
16.12.2022 19:42
aynısının şahsım ülkesinde yaşanması kaçılmaz..şimdilik hapisle başladı sırasıyla gülşenden başlayarak asmaya başlar  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
1
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
2
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
3
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
4
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
5
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
6
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿İmamoğlu ve Akşener mahkeme kararını böyle öğrendi! Yeni başladı...
7
﻿İmamoğlu ve Akşener mahkeme kararını böyle öğrendi! Yeni başladı...
﻿İmamoğlu ve Akşener mahkeme kararını böyle öğrendi! Yeni başladı...
﻿İYİ Partili Cinisli necip milletin çektiklerini TBMM’de dile getirdi
﻿İYİ Partili Cinisli necip milletin çektiklerini TBMM’de dile getirdi
﻿İYİ Partili Cinisli necip milletin çektiklerini TBMM’de dile getirdi
﻿İYİ Parti'den sürgün edilen öğretmene destek ziyareti
﻿İYİ Parti'den sürgün edilen öğretmene destek ziyareti
﻿İYİ Parti'den sürgün edilen öğretmene destek ziyareti
﻿Balıkesir’de bu kadar da olmaz denilen olaya polis müdahale etti
﻿Balıkesir’de bu kadar da olmaz denilen olaya polis müdahale etti
﻿Balıkesir’de bu kadar da olmaz denilen olaya polis müdahale etti
﻿Çin'den ABD'ye liste tepkisi
﻿Çin'den ABD'ye liste tepkisi
﻿Çin'den ABD'ye liste tepkisi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.