İran'da ikinci idam: 23 yaşındaki gösterici halka açık alanda idam edildi

İran'daki gösterilerle ilgili olarak Meşhed kentinde "2 milis gücünü (Besic) öldürme ve 4 kişiyi yaralama" suçlamasıyla idama mahkum edilen Mecid Rıza Rahneverd'in cezası infaz edildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Meşhed'deki gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücü Besic üyesi Hüseyin Zeynelzade ve Danyal Rızazade'yi bıçakla öldürmek ve 4 kişiyi yaralamakla suçlanan Rahneverd idam edildi.

BBC Farsça Servisi'ne konuşan İranlı avukat Pegah Bani Haşimi, gözaltından 23 gün sonra idam cezasının infaz edildiğini ve daha önce bu kadar hızlı bir idam infazının görülmediğini söyledi.

Razavi Horasan bölgesinin baş yargıcı Golam Ali Sadaghi ise “kesinlik, titizlik ve hız prensiplerinden ödün vermeyen” yargı mensuplarını tebrik etti.

Rahnavard’ın televizyonlarda yayınlanan itiraf videosunda kolunun kırık ve alçıda olması, pek çok kişinin bu ifadenin işkence altında verilmiş olabileceğini düşünmesine yol açtı.

Rahneverd'in cezasının umuma açık bir alanda infaz edildiği kaydedildi.

İran'da genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilirken, bu kişilerden 23 yaşındaki Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta infaz edilmişti.

Gösterilerle ilgili idam kararlarına ülke içinden ve dışından tepkiler yükselirken, Birleşmiş Milletler (BM), 9 Aralık'ta Şikari'nin idam edilmesini kınamıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, yargılama için “bir şov” yorumu yapmıştı.

İran yargısı geçen haftaki açıklamasında ülkede 11 kişiye “Allah düşmanlığı” ve “yozlaşma” nedeniyle idam cezası verildiğini açıklamıştı.