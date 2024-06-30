İran’da ikinci tur kampanyaları başladı

Kaynak: AA
İran’da ikinci tur kampanyaları başladı

İran'da 14. dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu için adayların seçim kampanyası yeniden başladı.

İran devlet televizyonuna göre, 5 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yarışacak olan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili'nin kampanya süreci, 3 Temmuz'da sona erecek. Pezeşkiyan ve Celili, 1 Temmuz Pazartesi ve Salı günü devlet televizyonunda karşılıklı olarak münazaraya katılacaklar.

İran'da 28 Haziran'da gerçekleştirilen 14. dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde hiçbir aday yüzde 50 barajını geçemediği için, seçimi önde tamamlayan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili, ikinci tura kalmıştı. Ülke genelinde katılımın yüzde 40 olduğu seçimde Pezeşkiyan oyların yüzde 42,5'ini alırken, Celili'nin oyu yüzde 38,6 olarak kaydedilmişti.

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