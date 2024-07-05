İran'da İkinci turda oy verme işlemi uzatıldı

İran halkı, bugün 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi, 61 milyon 452 bin 321 seçmen için ülke genelindeki 59 binden fazla seçim merkezinde gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde başlayan ve normalde 18.00’de sona ermesi planlanan oy kullanma süresi, İran Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla 20.00’ye kadar uzatıldı.

Seçimlerin ikinci turunda, muhafazakar cepheden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ile reformist cepheden Türk kökenli Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan yarışıyor.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatının ardından erken seçim

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasayı Koruyucular Konseyi, 14’üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran’da yapılmasına karar vermişti. İlk turda adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesi üzerine, 10 milyon 415 bin 191 oy alan Pezeşkiyan ile 9 milyon 473 bin 298 oy alan Celili ikinci tura kalmıştı.