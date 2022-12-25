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  • İran’da İngiltere adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı

İran’da İngiltere adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkedeki Mahsa Amini protestolarına liderlik ettikleri ve İngiltere adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 7 kişinin ülkeden kaçmaya çalışırken gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 20:52
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İran’da İngiltere adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı

İran’da İngiltere adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı
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Aralarında İran-İngiltere vatandaşı bulunan toplam 7 kişi İran’dan kaçmaya çalıştıkları sırada İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gözaltına alındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kişilerin İngiltere merkezli "Zagros" adlı örgütün üyesi oldukları ifade edilerek, Mahsa Amini protestolarına katılım çağrısı yaparak, protestolara liderlik ettikleri belirtildi. Açıklamada, "Ülke içerisinde İngiltere merkezli faaliyet yürüten ve içerideki rejim karşıtı grupları kullanarak İran’daki ayaklanma ve isyanları kışkırtan ve bu yönde örgütlü faaliyet içerisinde bulunan ‘Zagros’ adlı bir örgüt tespit edilerek çökertildi" denildi.

Operasyonun İran Devrim Muhafızları Ordusu Kerman İstihbarat Birimi tarafından gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Aralarında ülke içerisindeki isyanlara liderlik eden, içerik üreterek eylem çağrıları yapan ve ayaklanmaları organize ettikleri tespit edilen 7 kişi ülkeden kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasından bazılarının İran-İngiltere vatandaşı olduğu tespit edildi. Örgütün içeride ve dışarıdaki bağlantılarının tespit edilmesine yönelik soruşturma ise devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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