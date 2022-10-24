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İran'da, İsrail istihbaratıyla bağlantılı 10 kişi tutuklandı

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinde İsrail İstihbarat Merkezi (MOSSAD) ile bağlantılı olduğu belirlenen 10 kişi tutuklanırken, 4 kişinin infaz cezasıyla yargılanacağı açıklandı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 18:32
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İran'da, İsrail istihbaratıyla bağlantılı 10 kişi tutuklandı

İran'da, İsrail istihbaratıyla bağlantılı 10 kişi tutuklandı
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İran medyasında yer alan haberlere göre, İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinde İsrail İstihbarat Merkezi (MOSSAD) ile bağlantılı olduğu tespit edilen 10 kişi tutuklandı.

“Yeryüzünde fesat çıkartmak” ile suçlanan tutuklular arasından dördünün ise infaz cezasıyla yargılanacağı açıklandı. Bazı tutukluların, casusluk suçlamasıyla direkt olarak MOSSAD ile işbirliği içinde olduğu ayrıca adam kaçırma, sabotaj ve İran güvenlik birimlerine ait bilgileri de sızdırdıkları belirtildi. Tespit edilen MOSSAD casusluk ağının sadece Batı Azerbaycan eyaletini kapsamadığı, başkent Tahran, Hürmüzgan ve Doğu Azerbaycan eyaletlerinde de sabotaj ve suikastlar planladıkları öğrenildi. (İHA)

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