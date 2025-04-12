İran'da korkunç olay: 8 Pakistanlı işçi ölü bulundu

Kaynak: İHA
İran'da korkunç olay: 8 Pakistanlı işçi ölü bulundu

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Mehrestan şehrinde, 8 Pakistanlı işçi elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu.

Pakistan'ın Bahavalpur bölgesinden gelen işçilerin silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

"SALDIRGANLAR ATÖLYEYE BASKIN DÜZENLEDİ"
Yetkililer, işçilerin bir oto boyama atölyesinde çalıştığını ve burada kaldıklarını açıkladı. Saldırganların gece atölyeye baskın yaparak ateş açtığı ve tüm işçileri öldürdüğü ifade edildi. İran güvenlik güçleri olay yerinde soruşturma başlattı.

PAKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Tahran'daki Pakistan Büyükelçiliği, "İran yetkilileriyle yakın temas halindeyiz. Kurbanların ailelerini desteklemek ve adaletin sağlanması için gereken tüm adımları atacağız" açıklamasını yaptı. İşçilerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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