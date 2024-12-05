İran'da korkutan deprem: 5.7

Kaynak: Haber Merkezi
İran'da korkutan deprem: 5.7

Depremin ardından kurtarma ekipleri hızlıca harekete geçti. Petrol zengini Huzistan bölgesinde hasar sınırlı olsa da artçı sarsıntılar halk arasında endişe yarattı.

Batı İran’ın Huzistan eyaletinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Alman Jeobilim Araştırma Merkezi (GFZ) tarafından açıklanan verilere göre, deprem Perşembe günü kaydedildi. Resmi İran haber ajansı IRNA, olayda en az 15 kişinin yaralandığını bildirdi. Ancak petrol altyapısında herhangi bir hasar yaşanmadığı ifade edildi.

Depremin ardından kurtarma ekipleri hem Huzistan’da hem de çevre illerde hızla görevlendirildi. Bölgede kaydedilen artçı sarsıntılar halk arasında panik yaratırken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Petrol kaynaklarıyla bilinen Huzistan eyaletinde, olası bir petrol sızıntısı ya da yangın riskine karşı önlemler alındığı açıklandı. Depremin merkez üssüne yakın yerleşim birimlerinde bazı binalarda hafif çatlaklar oluştuğu belirtilirken, can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

İran, aktif fay hatları üzerinde yer aldığından sık sık depremlerle karşılaşıyor. 2003 yılında Bam kentinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 26 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bu son deprem, bölgedeki yapıların dayanıklılığını yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulunurken, kurtarma çalışmaları ve hasar tespit süreci sürüyor. İran hükümeti, olası acil durumlara karşı bölgedeki ekipman ve personel sayısını artırdığını duyurdu.

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