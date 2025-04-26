İran’da korkutan patlama! Araçlar ve binalarda hasar oluştu

Kaynak: İHA
İran’da korkutan patlama! Araçlar ve binalarda hasar oluştu

İran'ın Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlamada araçlar ve binalarda hasar oluştu.

İran'ın Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda büyük bir patlama meydana geldi, araçlar ve binalarda hasar oluştu.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bulunan Şehid Recai Limanı'nda şiddetli patlama meydana geldi. Patlama, çevredeki araçlarda ve binalarda hasara yol açtı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, limandaki tüm faaliyetler durduruldu. Hürmüzgan Limanlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şehid Recai Limanı iskelesinin bir bölümünde patlama meydana geldi, yangını söndürme çalışmaları sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

İran medyası kaynağı henüz bilinmeyen patlamanın limandaki bir yakıt deposunda meydana geldiğini aktarırken, ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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