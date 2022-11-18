İran'da krizi derinleştirecek iddia ‘Humeyni'nin Evi yakıldı’

Reuters haber ajansı iki videonun lokasyonunu çevredeki binalarla eşleştirerek doğruladı.

Yarı resmi haber ajansı Tasnim ise Humeyni'nin evinin ateşe verildiği iddiasını yalanladı ve yalnızca küçük bir grubun evin önünde toplandığını bildirdi.

VOA Türkçe'nin haberine göre; Sosyal medya videoları onlarca göstericinin bir binadan alevler yükselirken tezahürat yaptıklarını gösteriyor.

Reuters videoların çekildiği tarihi bağımsız olarak doğrulayamadı. Aktivist ağı 1500Tasvir olayın dün gece Humeyni'nin doğduğu kasaba olan Tahran'ın güneyindeki Humeyn'de meydana geldiğini belirtti.

1989'da hayatını kaybeden Humeyni'nin evi müzeye dönüştürülmüştü.

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Tasnim haber ajansı iddiaların "yalan" olduğunu öne sürdü ve "Büyük devrimin rahmetli kurucusunun evinin kapıları halka açık" dedi.

Humeyni'den sonra görevi devralan ve ülkenin dini lideri olan Ayetullah Ali Hamaney, son günlerde ülke genelindeki protesto gösterileri nedeniyle yoğun baskı altında. 16 Eylül'de Kürt asıllı İranlı genç kadın Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinden beri protestocular Hamaney için ölüm çağrıları yapıyor.

Aktivist ağı Tasvir tarafından paylaşılan farklı videolarda olayların yaşandığı Sistan-Belucistan eyaletindeki birçok şehirde protesto gösterileri olduğu iddia edilen eylemlerin görüntüleri yer alıyor. Bunlar arasında "Hameney'e ölüm" sloganları atılan başkent Zahidan ve Ayetullah Humeyni adını taşıyan bir cadde tabelasının sökülerek çiğnendiği Çabahar yer alıyor.

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Reuters haber ajansı bu videoların gerçekliğini bağımsız olarak teyit edemedi.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı bugün hükümet yanlısı göstericilerin kuzeydoğudaki Meşhed kentinde gösteri yaptıklarını kaydetti. Kentte iki Besic milisi dün öldürülmüştü.

Devrim Muhafızları'nın haber sitesinden yapılan açıklamada dün hayatını kaybeden iki kişinin istihbarat yetkilisi olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Tahran'da üç Devrim Muhafızı ile bir Besiç milisinin, Kürdistan'da ise bir Besic ile bir polisin hayatını kaybettiği kaydedildi.

TABELAYI BİLE YAKTILAR

Öte yandan İran Fuladşehr’de protestocular “İmam Humeyni” yazan tabelayı ateşe verdiler.